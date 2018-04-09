В ГД рассчитывают, что карта «Мир» заработает в Иране до конца года

В понедельник состоялся официальный визит в Иран делегации Государственной думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным , в составе российской делегации также представители госкомпаний и профильных министерств. В рамках визита прошла встреча с иранским лидером Хасаном Роухани и главой парламента Ирана Али Лариджани.

"Рынок Ирана и наш — совсем разные, объем наших карт и иранских — тоже разный. Есть надежда, что уже к концу года карта «Мир» будет работать в Иране", — сказал Аксаков журналистам.

По его словам, за последние полгода российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корсчетов. Аксаков добавил, что за последние два года оборот по этим счетам увеличился в семь раз.

"Это говорит о том, что такой процесс идет… Сейчас, я думаю, процесс пойдет более быстро, потому что процесс санкций необратим, и уже меньше надо на это обращать внимание", — отметил глава думского комитета.