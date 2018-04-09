Нетаньяху: Израиль будет наносить удары по тем, кто собирается нанести ему вред

"У нас есть простое и четкое правило, и мы всегда стремимся ему следовать: нанести удар тому, кто собирается нам навредить, — сказал глава израильского кабмина. — И здесь, у границы с Газой, в непосредственной близости, мы не позволяем никому и пальцем нас тронуть". «Безопасность в настоящем является необходимым условием для безопасности в будущем, и то, что происходит здесь сегодня, — это залог нашей безопасности в будущем», — продолжил премьер, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия.

30 марта десятки тысяч арабов вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа с Израилем с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. 6 апреля в рамках продолжения «Марша возвращения» после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия, которые переросли в беспорядки. С конца марта в столкновениях погибли три десятка палестинцев, еще несколько тысяч пострадали.