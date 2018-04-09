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Сирийские врачи опровергли данные о больных с химическим отравлением
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Сирийские врачи опровергли данные о больных с химическим отравлением 

Российская Газета 9 апреля 2018
Фото: Российская Газета
В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили о том, что Сирийские врачи в городе Дума опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «РГ».
"В интервью журналистам врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что ни в минувшие выходные, ни… с начала военных действий в Сирии к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями", — рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Ранее в МИД РФ назвали сообщения о химатаке в Сирии информационными вбросами. В ведомстве отметили, что целью этих домыслов является «выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что поспешные заявления западных стран о предполагаемых химатаках в Сирии не очень вяжутся с тем, что реально могло произойти в Восточной Гуте.
Как добавил Лавров, российские военные в Сирии неоднократно предупреждали о готовящейся серьезной провокации с последующими обвинениями Дамаска в применении химического оружия.
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