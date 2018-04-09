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В ЦПВС назвали фальшивкой сообщения «Белых касок» о химатаке в Думе
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В ЦПВС назвали фальшивкой сообщения «Белых касок» о химатаке в Думе 

РИА Новости 16 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) назвал обвинения со стороны «белых касок» и распространяемые ими фото и видео с якобы жертвами химатаки в сирийском городе Дума фальшивкой и попыткой сорвать перемирие.
"Все обвинения «белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие", — говорится в сообщении ЦПВС.
Также в Центре выразили удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью пособников террористов и боевиков.
Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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