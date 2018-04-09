Бондарев: РФ будет противодействовать попыткам разрушить Сирию

Ирак и «Мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разрушены Афганистан Ливия », — цитирует РИА «Новости» его заявление.

По словам сенатора, «адекватные члены международного сообщества» не могут не видеть, сколько в настоящее время усилий прилагает Россия к окончательному завершению кофликта в САР, как содействует восстановлению страны и старается защитить гражданское население, организуя гуманитарные коридоры.