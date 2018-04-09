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Бондарев: РФ будет противодействовать попыткам разрушить Сирию
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Бондарев: РФ будет противодействовать попыткам разрушить Сирию 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в понедельник заявил о намерении России продолжать оказывать Сирии помощь, противодействуя попыткм международной коалиции во главе с США разрушить арабскую республику.
«Мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разрушены Афганистан, Ирак и Ливия», — цитирует РИА «Новости» его заявление.
По словам сенатора, «адекватные члены международного сообщества» не могут не видеть, сколько в настоящее время усилий прилагает Россия к окончательному завершению кофликта в САР, как содействует восстановлению страны и старается защитить гражданское население, организуя гуманитарные коридоры.
В среду, 4 апреля, в Анкаре прошел второй по счету саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу. Ожидается, что следующая встреча по САР состоится в Ираке, на ней будет поднят вопрос проведения конституционной реформы в республике.
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