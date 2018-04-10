Москва прикрывает преступления режима Асада

Жуткие кадры из сирийского города Дума (женщины, мужчины, дети, задохнувшиеся от ядовитого газа) вновь потрясли мировое сообщество. Однако реакция Запада на данный момент ограничилась словесными угрозами и причитаниями. Президент Франции Макрон пообещал нанести удар лишь в том случае, «если будет доказано вне всякого сомнения, что оружие применили силы Асада ».

Однако Макрону прекрасно известно, что в случае президента Сирии не требуется особых доказательств. Башар Асад — военный преступник и серийный убийца, постоянно использующий химическое оружие. В результате химической атаки пять лет назад силами Асада была убита почти тысяча граждан. Обаме, который не хотел наносить удары с воздуха, было удобно строить иллюзии, будто у сирийского диктатора больше нет запасов неконвенционального оружия.

Однако уже после сделки 2014 года международные наблюдатели и организации зарегистрировали 85 случаев применения химического оружия — большей частью правительственными силами. Наиболее серьезный инцидент произошел ровно год назад, когда сто человек погибло от нервно-паралитического газа. В последние месяцы асадовские ВВС сбросили тонны хлорного газа на жителей населенных пунктов, расположенных к востоку от Дамаска

Опровержение сирийского режима факта применения химического оружия в Думе («так как у него не осталось подобных веществ» и «он не нуждается в этом») не стоят выеденного яйца. Контроль повстанцев над районом Восточной Гуты, включая Думу, вот уже несколько лет является костью в горле для дамасского режима, поскольку это угрожает столице Сирии. Асад постоянно пытается навести ужас на жителей этого района. И, судя по всему, ему наконец это удалось. Он рассчитывает вытеснить повстанцев из Думы.