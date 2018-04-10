КНР: мы выступаем против применения силы в политических отношениях

Сирийский конфликт длится восьмой год, и политическое урегулирование — единственный выход из этого положения. Об этом заявил представитель Китая в ходе экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии

"Мы принимаем к сведению предполагаемое использование химического оружия в Сирии. Это вызывает серьезную озабоченность у Китая", — заявил представитель КНР в СБ ООН, прямую трансляцию заседания которого вел сайт Вести.Ru.

По его словам, КНР осуждает использование химического оружия вне зависимости от того, в каких целях оно применено. «Это не должно оставаться без последствий», — подчеркнул он.

Как заявил представитель КНР, вопрос сирийского химического оружия связан с политическим урегулированием; нужны консультации, чтобы найти выход из положения.

"Сирийский конфликт длится восьмой год. Политическое урегулирование — единственный выход из этого положения, — заявил он. — Мы всегда выступали против применения силы в политических отношениях".

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума, и представила доказательства (взяты пробы грунта, проведены опросы местных жителей, медиков и сдавшихся боевиков). МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя , слухи о применении химических веществ были мгновенно подхвачены «Белыми касками», которые «финансируются западными столицами» и действуют «под фальшивыми личинами спасателей».

По его словам, в Вашингтоне, Лондоне и Париже немедленно сделали вывод о виновности сирийских властей. «Но никто так и не задается вопросом о том, зачем это нужно Дамаску . Прозвучали оскорбления в адрес руководства Сирии, однако основной груз ответственности был возложен на Россию с Ираном ».

Как подчеркнул российский дипломат, это было сделано молниеносно, без всякого расследования.