Эксперт: США побояться всерьез начать войну в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не исключают возможности военных ударов против Сирии в ответ на химическую атаку в пригороде Дамаска Думе в минувшую субботу, когда, по данным Пентагона, погибло не менее 40 человек.

«Есть определенные правила игры, которых Россия всегда придерживается. Первое — она находится в Сирии на всех законных основаниях. И это означает, что враги сирийского народа автоматически становятся врагами России. И удар по позициям Асада означает, что Россия должна будет каким-то образом ответить. И ответить максимально жестко. Если такого ответа не будет, это будет означать, что Россия будет терять имиджевые очки», — пояснил эксперт.

Он указал, что возможная атака со стороны США сильно противоречит международному праву.

«Потому что если Соединенные Штаты Америки незаконно наносят удар по позициям суверенного государства, то это называется объявление войны. Как только это происходит, то Россия, находясь там на всех законных основаниях, отвечает. Но это означает уже объявление другой войны. Это нас сталкивает во времена Карибского кризиса. Это означает, что наша конфронтация очень легко может перейти в военную конфронтацию, от которой очень близко до ядерных ударов, которые станут катастрофой для всего человечества. И Мэттис, когда делает такие заявления, — это своего рода брошенная перчатка. Он пытается показать, что обладает достаточно большими силой и ресурсами для решения ситуации любой ценой. Но в реальности мы видим, что США не готовы идти к прямому столкновению с российскими войсками», — отметил собеседник НСН.