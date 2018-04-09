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США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии
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США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ООН, 9 апр — РИА Новости. США обновили проект резолюции Совета Безопасности ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии после сообщений о новой атаке в сирийском населенном пункте Дума.
Документ, подготовленный США еще в марте, в доработанном виде был вновь внесен в СБ ООН за несколько часов до встречи пятнадцати членов Совета по ситуации в Сирии. Проект резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».
Проект резолюции постановляет «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) сроком на один год с возможностью дальнейшего продления».
Ряд положений в документе остался без изменений. Проект включает отдельные абзацы из распространенного РФ еще в январе проекта резолюции о создании независимого механизма ООН UNIMI. Делегация США тогда выступила против подобной миссии и предложила восстановить миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Однако в последующие месяцы дипломаты продолжали работу по поиску приемлемых формулировок. Делегация РФ в начале марта завершила консультации по своему проекту резолюции, документ находится в статусе «готов к голосованию». Однако ни один из проектов до сих не был вынесен на голосование.
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