Ещё
У берегов Сирии замечен американский эсминец с «Томагавками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Сирии замечен американский эсминец с «Томагавками» 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Иранский журналист Бабак Тагвай опубликовал фото ракетного эсминца «Дональд Кук», предупредив о вероятной атаке Сирии 60 ракетами «Томагавк».
«Ракетный эсминец «Дональд Кук» находится на позиции в восточной части Средиземного моря, в 100 км от Тартуса и почти 90 км от Триполи. Вероятно, сегодня вечером Сирию атакуют 60 ракет BGM-109 Tomahawks», — написал Тагвай в своем Twitter.
Также журналист добавил, что «не слышал и не видел» полетов российских Су-24М рядом с эсминцем. Тагвай отметил, что самолеты могут появиться вечером в понедельник, «если США не будут координировать ракетную атаку с Россией».
Эсминец «Дональд Кук» вооружен системой ПРО «Иджис», крылатыми ракетами «Томагавк», зенитными артиллерийскими комплексами «Фаланкс» и зенитными ракетами SM-2, противокорабельными ракетами «Гарпун», а также несет один вертолет SH-60. В ударном варианте эсминец несет 96 ракет «Томагавк».
В 2014 году в разгар «крымских событий» в Черное море вошел «Дональд Кук». После этого российский фронтовой бомбардировщик Су-24 облетел эсминец 12 раз.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились слухи об уходе россиян с авиабазы в Сирии непосредственно перед ударом Израиль предупреждал США о готовящемся ударе по базе в Сирии Лавров назвал авиаудары в Сирии опасным развитием событий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс277
Первые плоды санкций США. Что будет дальше255
Авиаудару по Сирии нашли объяснение137
Черный понедельник наступил для России813
Евро превысил 75 рублей115
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение