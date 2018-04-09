У берегов Сирии замечен американский эсминец с «Томагавками»

Иранский журналист Бабак Тагвай опубликовал фото ракетного эсминца «Дональд Кук», предупредив о вероятной атаке Сирии 60 ракетами «Томагавк».

«Ракетный эсминец «Дональд Кук» находится на позиции в восточной части Средиземного моря, в 100 км от Тартуса и почти 90 км от Триполи. Вероятно, сегодня вечером Сирию атакуют 60 ракет BGM-109 Tomahawks», — написал Тагвай в своем Twitter.

Также журналист добавил, что «не слышал и не видел» полетов российских Су-24М рядом с эсминцем. Тагвай отметил, что самолеты могут появиться вечером в понедельник, «если США не будут координировать ракетную атаку с Россией ».

Эсминец «Дональд Кук» вооружен системой ПРО «Иджис», крылатыми ракетами «Томагавк», зенитными артиллерийскими комплексами «Фаланкс» и зенитными ракетами SM-2, противокорабельными ракетами «Гарпун», а также несет один вертолет SH-60. В ударном варианте эсминец несет 96 ракет «Томагавк».