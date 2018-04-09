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Появились слухи об уходе россиян с авиабазы в Сирии непосредственно перед ударом
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Появились слухи об уходе россиян с авиабазы в Сирии непосредственно перед ударом 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Российские военные якобы покинули сирийскую авиабазу «Тифор» (Т4) за час до удара по ней, израильская авиация была проинформирована об этом, сообщили иранские военные блогеры.
Российские войска якобы тайно покинули Т4 за час до удара по авиабазе израильскими самолетами, сообщил блогер Бабак Тагави в своем Twitter. При этом Россия, утверждает он, не предупредила о своих действиях представителей Корпуса стражей Исламской революции.
Тагави также опубликовал фотографии четырех погибших иранских военных.
Ранее сообщалось, что Израиль проинформировал американскую сторону перед нанесением удара с воздуха по сирийской базе «Тифор».
Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийской базе «Тифор» в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.
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