МИД Ирана осудил удар Израиля по сирийской авиабазе 

Тегеран осуждает ракетный удар Израиля по сирийской базе в провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
«Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны и противоречит всем международным законам и нормам, и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе», — приводит сайт иранского внешнеполитического ведомства слова Касеми.
По его словам, удар был нанесён с целью содействия укреплению позиций террористических группировок в регионе.
«Действия Израиля были совершены с целью отвлечь общественное внимание от бедствия в Газе, в результате которого погибли десятки человек и ещё тысячи получили ранения», — считает представитель МИД.
Ранее стало известно, что при ударе Израиля по сирийской базе погибли четверо иранцев.
В ночь на 9 апреля авиабаза Т4, расположенная в сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару.