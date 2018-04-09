МИД Ирана осудил удар Израиля по сирийской авиабазе

«Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны и противоречит всем международным законам и нормам, и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе», — приводит сайт иранского внешнеполитического ведомства слова Касеми.

По его словам, удар был нанесён с целью содействия укреплению позиций террористических группировок в регионе.

«Действия Израиля были совершены с целью отвлечь общественное внимание от бедствия в Газе , в результате которого погибли десятки человек и ещё тысячи получили ранения», — считает представитель МИД.

Ранее стало известно, что при ударе Израиля по сирийской базе погибли четверо иранцев.

В ночь на 9 апреля авиабаза Т4, расположенная в сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару.