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Де Мистура: от всех сторон требуется сдержанность в связи с авиаударом по базе в Сирии
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Де Мистура: от всех сторон требуется сдержанность в связи с авиаударом по базе в Сирии 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Все стороны должны проявлять сдержанность в условиях эскалации напряженности после авиаудара по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс, за который ни одно государство не взяло на себя ответственность. Такое мнение высказал спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступивший в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН.
Он напомнил, что «сирийское правительство, Российская Федерация и Иран высказали предположение, что Израиль мог осуществить это нападение», однако «правительство Израиля это не комментировало».
"ООН не в состоянии независимо проверить или возложить ответственность за эту атаку. Но мы призываем все стороны проявить предельную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации или конфронтации", — отметил спецпосланник.
Сирия ранее в понедельник возложила ответственность за ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на Израиль. По данным источника агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана. Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет, при этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус в понедельник отказался комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар по сирийскому аэродрому T-4. Ранее в пресс-службе израильской армии не стали комментировать информацию о самом ударе.
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