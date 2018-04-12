В шаге от 3-ей мировой: Конгресс замахнулся на «Томагавки» Трампа

Сирийская война — ужасное событие, в результате которого погибли сотни тысяч человек, миллионы остались без крова или вынуждены были переселиться. Но этот конфликт страшен еще и тем, что он затронул десятки других стран. Сначала это было связано с Исламским государством*, которое имело просто удивительную популярность у людей со всех уголков мира, причем многие из его сторонников не были выходцами из мусульманских семей. Кто-то вступал в ряды террористов, а кто-то осуществлял финансирование.

Помимо всего прочего, сторонники Багдади (лидер Исламского государства — прим.) совершали теракты по всему миру, унося жизни большого количества ни в чем неповинных людей. Сейчас этот монстр практически раздавлен, однако мировому сообществу не удалось вместе с ним похоронить насилие. Оно продолжается, и его масштабы по-прежнему растут. Сирия утопает в крови, и сейчас есть риски, что этот ужас может выйти за пределы арабской республики. Во всяком случае, многие склонны полагать именно так.

Например, довольно коротко, но емко ситуацию описывает Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли . Он, несмотря на довольно грозный настрой президента Эрдогана, с некоторой опаской относится к желанию американцев нанести ракетный удар по Сирии. По его словам, это может стать именно той «искрой, которая подожжет весь Ближний Восток», а то и весь мир. Он уверен, если американцы атакую, то Россия обязательно ответит, потому как в противном случае «она потеряет влияние». Что ж, разумно. Он пытается призвать всех к осторожности, и это очень хорошо.

Но куда интереснее реакция самих янки. У нас в последнее время принято считать, что у американских чиновников может быть много разногласий, но в вопросах Асада и России они вроде бы едины. Однако это не совсем так. Зачастую Трампа критикуют, впрочем, это может быть связано не с альтернативным видением внешней политики, а с нежеланием следовать линии, которую пытается обозначить действующий президент в роли лидера нации. Ему не хотят давать таких прав, вот поэтому, наверное, и перечат. Но, как бы то ни было, это может принести определенную политическую пользу Российской Федерации. Так, после заявление Дональда Трампа о мерах против применения химического оружия в Думе довольно крупная группа американских сенаторов выступила с заявлением, что для одобрения военного решения президенту необходимо обратиться к Конгрессу. Одним из первых был республиканец Майкл Ли . По его словам, США обязательно должны что-то предпринять, но если Трамп хочет каких-то военных действий, то ему придется попросить разрешения у Конгресса. Многие его поддержали. Спустя небольшой промежуток времени другой сенатор Берни Сандерс (да, тот самый, что сумел составить Хиллари Клинтон серьезную конкуренцию в процессе борьбы за право быть кандидатом от Демократической партии на последних выборах — авт.) и вовсе заявил, что у Трамп нет полномочий расширять кампанию в Сирии, следовательно, принимать решения об ответе на химическую атаку он сам не может.

Довольно интересная позиция. Правда сложно сказать, насколько сильно это повлияет на самого Дональда Трампа. Сможет ли эта группа сенаторов изменить ситуацию так, чтобы она оказалась полезной для России? Или же наоборот, это только разозлит Трампа, и он решится на еще более жесткие шаги, нежели планировал ранее?

Об этом мы поговорили с австралийским экспертом, специалистом в области внешней политики США Сэмом Роггевином.

«СП»: — Часть американских сенаторов считает, что Трамп не имеет права самостоятельно принимать какие-либо шаги в ответ на химическую атаку в Думе. Это действительно так?

— Это сложный вопрос. Все зависит от того, как его толковать. Президент США является верховным главнокомандующим, и он ответственен за большинство важнейших военных решений государства. В этом смысле Дональд Трамп имеет право принимать такие решения, но нельзя сказать, что члены Конгресса ошибаются, когда говорят, что президент должен спросить у них разрешения. Они, вероятно, ссылаются на вторую часть второй статьи Конституции США, в которой разъясняется, что правом объявлять войну президент не обладает. Он является верховным главнокомандующим, но отдать приказ о каких-либо военных действиях на территорию другой страны он может только после того, как это будет одобрено Конгрессом. Ситуация была бы иной, если бы Конгресс объявил войну Сирии. В этом случае Дональд Трамп не мог бы быть чем-то ограничен. Получается, что формально Дональду Трампу все же требуется одобрение Конгресса, но есть множество юридических возможностей избежать дополнительных процедур для реализации незначительных военных кампаний.

«СП»: — В данном случае как поступит Трамп? Будет ждать одобрения Конгресса?

— Скорее всего, нет. В прошлый раз ему этого не потребовалось. Это естественное явление для американской политики, и тут не нужны дополнительные трудности. Тем более те, кто призывают его обратиться к Конгрессу, в меньшинстве. Но можно допустить, что в будущем такой подход все же будет выработан. Сейчас на нем настаивают как представители Республиканской, так и Демократической партий. Поэтому есть вероятность, что большинство сенаторов придут к такому решению в будущем, чтобы продемонстрировать свою возможность влиять на президента. Это отголоски имевшего место быть политического кризиса. Он по-прежнему существует, но сейчас ситуация значительно стабильнее. Но это, вероятно, будет уже после того ответа, который приготовил Дональд Трамп.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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