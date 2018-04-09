Ещё
Дамаск заявил, что оставляет за собой право защищать страну любым способом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамаск заявил, что оставляет за собой право защищать страну любым способом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. Сирийское правительство без промедления воспользуется всеми возможными способами для защиты своей территории и населения, заявили в МИД Сирии в понедельник после удара по авиабазе Тифор.
"Сирия заявляет, что без колебаний воспользуется правом защищать свою территорию, население и суверенитет любым способом, согласно уставу ООН и международному праву", — цитирует сирийское национальное агентство САНА письмо МИД, направленное генеральному секретарю ООН и в СБ ООН.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Число жертв удара Израиля по авиабазе в Сирии достигло трех человек Сирия имеет право ответить на нападение на свои базы, заявили в Госдуме Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс200
Авиаудару по Сирии нашли объяснение114
Черный понедельник наступил для России786
Евро превысил 75 рублей96
Российские миллиардеры стремительно беднеют316
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение