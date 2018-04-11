Химическая атака в Думе: Дамаск и Москва плюют в лицо Западу

В эти выходные в Сирии снова применили химическое оружие. Предположительно, ядовитым газом хлорин отравились жители пригорода Дума , который находится к востоку от Дамаска (в Восточной Гуте). Населенный пункт окружен войсками президента Башара Асада . По предварительным данным, в результате химической атаки погибли 42 человека. Свыше 500 сирийцев получили отравления. В СМИ публикуются фото и видео оказания медицинской помощи пострадавшим, у которых повреждены глаза и дыхательные пути. Жители Думы обвиняют в инциденте войска Асада. По поводу химической атаки в Думе принято решение провести заседание Совбеза ООН

В Министерстве иностранных дел Великобритании призвали срочно провести расследование обстоятельств инцидента. В Лондоне считают, что если будет доказан факт применения химического оружия, то, несомненно, это дело рук режима Асада. Сирия могла нарушить «Конвенцию о запрете химического оружия», которая обязывает страны-участницы уничтожить свои запасы химического оружия и закрыть мощности по его производству. Сирия подписала и ратифицировала данный документ в 2013 г. Но в этой ближневосточной стране, где уже семь лет идет гражданская война, противоборствующие стороны неоднократно пренебрегали взятыми на себя международными обязательствами.

«Химический Башар»

Нет ничего удивительного в том, войска Асада попытались с помощью хлорина выкурить сирийскую оппозицию из пригорода Дума, бои за который идут уже несколько лет. Применение запрещенного оружия в Сирии является распространенной практикой. Химическая атака в Думе — не единственный инцидент подобного рода. В апреле 2017 г. в результате применения войсками Асада нервно-паралитического газа зарин в г. Хан-Шейхун погибли 80 человек. Войска Асада обвинялись в применении химического оружия во время осады Думы и Адры, кварталов Алеппо в 2013-2016 гг. Обвинения в применении химического оружия звучали и в адрес других сторон конфликта. Сирийские курды обвиняли ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.) в применении против них неопознанного химического оружия в районе г. Аль-Хасака, сирийскую оппозицию — в применении хлора, баллоны с которым выстреливались из самодельных артиллерийских установок. ИГИЛ также применял сернистый иприт в н. п. Ум-Хош в сентябре 2016 г.

Башар Асад утверждает, что Сирия отказалась от своих запасов химического оружия. В 2013 — 2015 гг. все задекларированные сирийской властью запасы и материалы для производства отравляющих веществ были вывезены с территории страны и уничтожены. Однако это только половина проблемы. В городах Аль-Сафира, Латакия , Пальмира, Хама и Хомс остались 12 промышленных объектов, которые способны производить несколько сотен видов различного химического оружия, включая зарин, иприт, табун и VX. Их планировалось ликвидировать до конца июня 2015 г., но международные эксперты не успели это подтвердить из-за вспыхнувших боевых действий. Не исключено, что отдельные виды химического оружия до сих пор производятся на территории Сирии.

Применение химического оружия соответствует логике Башара Асада, который пытается отвоевать территории, контролируемые оппозицией. В пригороде Думы войска Асада устроили акцию устрашения. Химическое оружие и его негативные последствия для здоровья могут стать основанием для того, чтобы вооруженные формирования сирийской оппозиции добровольно, без боя сдали свои позиции войскам Асада и прекратили сопротивление. Применяя химическое оружие против сирийской оппозиции, Асад действует по схеме, которую отработал бывший президент Ирака Саддам Хуссейн в Иракском Курдистане в 80-х. Тогда двоюродный брат Хуссейна, иракский генерал Али Хасан Абд аль-Маджид ат-Тикрити, находился на должности генерального секретаря Северного бюро партии «Баас» с центром в Киркуке. В 1988 г. он провел операцию «Анфаль», целью которой было физическое уничтожение иракских курдов, среди которых имели место сепаратистские настроения. В ходе операции применялось химическое оружие. После химической атаки на г. Халабджа погибли 5 тысяч человек. Недаром аль-Маджиду дали прозвище «Химический Али». За преступления против человечности Саддама Хуссейна и «Химического Али» повесили.

Асад действует решительно, пользуясь протекцией со стороны России. После разгрома ИГИЛ президент занимается собиранием сирийских земель, подконтрольных сирийским курдам и исламистским оппозиционным группировкам. Об этом говорит недавняя неудачная попытка сирийской армии при поддержке российских наемников отвоевать нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор , а также поход на Африн (Сирийский Курдистан), где турецкая армия проводила военную операцию против вооруженных формирований местных курдов. Химическое оружие для войск Асада — это крайняя мера, когда населенные пункты не получается взять с помощью обычных вооружений.

Из всех постоянных членов Совбеза ООН Россия является единственной страной, которая имеет влияние на режим Асада и проводимую им политику. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские эксперты якобы не обнаружили следов применения химического оружия в пригороде Дума, и обвинил Запад в антисирийской и антироссийской кампании. Лавров продолжает блефовать. Еще в феврале 2018 г. он называл обвинения США в применении Дамаском химического оружия голословными. В 2013 г. Лавров лично вел переговоры с экс-госсекретарем США Джоном Керри о передаче сирийского химического оружия под международный контроль. Прошло уже четыре года, а химическое оружие как применялось, так и продолжает применяться в Сирии. Россия не только дискредитировала себя как гарант неприменения отравляющих веществ, но и предстала в глазах международного сообщества как страна, которая способствует применению и распространению запрещенного оружия. Россия несет ответственность за применение Асадом химического оружия, поскольку препятствует продолжению расследования химических атак в Сирии под эгидой ООН.

Поскольку российское руководство способствует нарушению запрета на применение химического оружия в Сирии, это значит, что отравляющие вещества до сих пор воспринимаются в Кремле как действенное орудие ведения войны. Министр обороны США Джеймс Меттис подчеркнул, что США стоит обратить внимание на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как РФ остается ключевым гарантом по его уничтожению. Инцидент в пригороде Дума вызывает ассоциации с недавним отравлением Сергея Скрипаля и его дочери советским боевым ингибитором «Новичок» в британском городе Солсбери. Теперь подозрения США, Великобритании и других западных стран касательно использования Россией химического оружия как орудия убийства будут только расти. Асад подставил Путина, применив химическое оружие у себя в стране в самый разгар расследования инцидента в Солсбери.

Геополитические последствия

Позиция США и Евросоюза по отношению к режиму Асада и России будет ужесточаться, если результаты расследование подтвердят применение Дамаском химического оружия в Думе и сам факт того, что Москва этому не препятствовала. Джеймс Меттис не исключает возможности применения силы против режима Асада в ответ на химическую атаку. Советник президента США по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт допускает ракетный удар в Сирии в качестве ответной меры. Во всяком случае 9 апреля, через день после химической атаки, был нанесен ракетный удар по авиабазе Тияс, в результате которого погибли 12 человек. США не взяли на себя ответственность за данный ракетный удар. В Сирии данную военную акцию назвали «американской агрессией». Иранцы подозревают в обстреле Израиль . Так или иначе, но США и ранее не исключали возможности применения военной силы, если режим Асада перейдет черту и применит химическое оружие. Данная атака напоминает прошлогодний обстрел США ракетами «Томагавк» сирийской авиабазы Эш-Шайрат в ответ на химическую атаку на г. Хан-Шейхун.

США и Израиль могут провести совместную военно-воздушную операцию и уничтожить с помощью ракетно-бомбовых ударов склады войск Асада и ключевые военные аэродромы, а также сирийские объекты, на которых может производиться химическое оружие. Американцы уже решали аналогичные задачи в ходе операции «Лиса в пустыне» в 1998 г., в первой фазе операции «Иракская свобода» в 2003 г. в воздушном пространстве Ирака. Израильтяне наносили авиаудары по ядерному реактору Озирак в ходе операции «Опера» в 1981 г., по предполагаемому ядерному реактору в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ходе операции «Фруктовый сад» в 2007 г. Если ранее Трамп допускал скорый уход американских военных из Сирии после разгрома ИГИЛ, то теперь им придется задержаться. Американцы поддерживают сирийских курдов, которые являются потенциальным объектом агрессии со стороны войск Асада и военно-политическим союзником США в сирийском конфликте.

Под вопросом роль Асада в будущем развитии Сирии. Россия заинтересована в том, чтобы он оставался президентом страны. США и Франция прекратили призывать к его свержению, поскольку он является более предсказуемой альтернативой власти радикальных экстремистов, которых слишком много в Сирии. Однако никто не собирается закрывать глаза на применение Асадом химического оружия и его попытки вернуть силовым путем все территории у оппозиции, в том числе у курдов, которые являются агентами влияния Белого Дома в Сирии. Если он продолжит такую линию поведения, то не будет выгоден ни России, ни Западу. Кремлю проще организовать дворцовый переворот в Дамаске и поставить вместо Асада более предсказуемого генерала-баасиста, который не будет применять химическое оружие и дискредитировать международный имидж России.

Для Украины эскалация в Сирии не слишком выгодна, потому что недавняя химическая атака в пригороде Дума отвлекает внимание международного сообщества от продолжающейся агрессии России. Обстрелы на Донбассе продолжаются. Вместо того чтобы вернуть Украине аннексированный Крым , Россия создает предпосылки для ввода кораблей Черноморского флота в Азовское море под соусом защиты своих рыбаков. Россия обвинила Украину в пиратстве, после того как наши пограничники арестовали рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Керчи . Экипаж незаконно сменил украинский флаг на российский, принял гражданство РФ, покинул крымский порт, не проинформировав Киев. Может получиться так, что на планируемых переговорах Трампа и Путина основной темой будет не Украина, а Сирия. А это уже козырь Путина, которым он торгует в переговорах с Западом.