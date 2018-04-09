Израиль отказался комментировать авиаудар по Сирии

Израильские военные не стали комментировать сообщения о массированном ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4, которая находится на востоке провинции Хомс

Удар был нанесен ночью в понедельник. Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, СМИ не сообщают. По данным телеканала «Аль Маядин», в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов.

Национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Отметим, что в феврале этого года Израиль бомбил аэродром T-4, откуда был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда сирийские ПВО сбили участвовавший в налете на авиабазу истребитель F-16.