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Израиль отказался комментировать авиаудар по Сирии
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Израиль отказался комментировать авиаудар по Сирии 

Российская Газета 12 часов назад
Израильские военные не стали комментировать сообщения о массированном ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4, которая находится на востоке провинции Хомс.
Удар был нанесен ночью в понедельник. Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, СМИ не сообщают. По данным телеканала «Аль Маядин», в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов.
Национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
"Мы это не комментируем", — заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы ВС Израиля.
Отметим, что в феврале этого года Израиль бомбил аэродром T-4, откуда был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда сирийские ПВО сбили участвовавший в налете на авиабазу истребитель F-16.
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