Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и «Северный поток-2»

«Обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учетом безальтернативности минского „Комплекса мер“ как основы мирного разрешения кризиса, — сообщили в пресс-службе Кремля. — Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения». Лидеры затронули проблематику, связанную с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Была подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Путин и Меркель решили продолжить работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате». Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в Сирии , в том числе с учетом обвинений Дамаска со стороны ряда стран Запада в использовании химоружия. Путин обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет. Российский президент подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии. Лидеры также подтвердили свои позиции в отношении реализации проекта «Северный поток-2».