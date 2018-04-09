В ООН призвали не ограничиваться словесным осуждением применения химоружия в Сирии

ЖЕНЕВА, 9 апреля. / ТАСС /. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что одного только словесного осуждения применения химического оружия в Сирии недостаточно. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении он призвал мировое сообщество решительно реагировать в таких случаях, высказав мнение, что Совет Безопасности ООН оказался «парализован» ввиду использования права вето.

Аль-Хусейн считает, что «определенное число очень мощных государств, напрямую вовлеченных в конфликт в Сирии», потерпели провал в том, чтобы остановить «регресс в сторону общедоступности химического оружия». С 2013 года в Сирии, по его словам, это оружие применялось 35 раз. «Словесного осуждения явно недостаточно», — констатировал он, подчеркнув, что отсутствие должного расследования сообщений о химических атаках приводит к поощрению использования этого оружия и «подрывает легитимность международного порядка».

По мнению верховного комиссара ООН, ответом мирового сообщества на химические атаки до сих пор были «пустые слова и хилые осуждения», тогда как «Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето». Как считает аль-Хусейн, «мир и особенно страны, обладающие правом вето, должны проснуться, и проснуться быстро» перед лицом опасности, исходящей от химического оружия.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, сообщается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.