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МИД Ирана: Тегеран и Москву связывают отношения самого высокого уровня
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МИД Ирана: Тегеран и Москву связывают отношения самого высокого уровня 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 10 апреля. Иран и Россию связывают двусторонние отношения самого высокого уровня. Об этом заявил во вторник специальный советник по политическим вопросам главы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари, принимая во вторник в Тегеране спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.
"Наш регион [Ближнего Востока] находится в процессе постоянных перемен, — цитирует Ансари агентство IRNA. — Складывающиеся условия диктуют необходимость координации усилий Ирана и России".
Со своей стороны, Лаврентьев, отмечает IRNA, указал на каждодневные изменения в Сирии: как позитивные, так и вызывающие озабоченность. Совсем недавно президенты РФ и ИРИ встречались в Анкаре, но с того времени появились разные вопросы, которые необходимо принимать во внимание.
Ранее во вторник Лаврентьев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани развитие событий в Сирии.
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