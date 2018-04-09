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Число жертв ракетного удара Израиля достигло трех человек
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Число жертв удара Израиля по авиабазе в Сирии достигло трех человек 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © REUTERS / Amir Cohen/File Photo
Трое иранцев погибли в результате ракетного удара Израиля по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщает местное агентство FARS.
Ранее сообщалось о двух погибших.
По данным агентства, двое погибших — из города Тебриз, еще один — из города Ахваз.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.
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