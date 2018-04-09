Число жертв ракетного удара Израиля достигло трех человек

Число жертв удара Израиля по авиабазе в Сирии достигло трех человек

Трое иранцев погибли в результате ракетного удара Израиля по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщает местное агентство FARS.

Ранее сообщалось о двух погибших.

По данным агентства, двое погибших — из города Тебриз, еще один — из города Ахваз.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.