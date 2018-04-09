Россия будет противодействовать попыткам разрушить Сирию, заявили в СФ 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия продолжит оказывать Дамаску помощь в противодействии попыток коалиции разрушить Сирию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Адекватные члены международного сообщества видят, сколько усилий прилагает Россия к окончательному завершению сирийской войны, как содействует восстановлению страны, старается защитить мирных жителей, организуя гуманитарные коридоры в зонах, где продолжаются боевые действия. И мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разрушены Афганистан, Ирак и Ливия", — сказал сенатор.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>