Россия будет противодействовать попыткам разрушить Сирию, заявили в СФ

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Число жертв удара Израиля по авиабазе в Сирии достигло трех человек

Сирия имеет право ответить на нападение на свои базы, заявили в Госдуме

Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии