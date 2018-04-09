Президенты Сирийской Арабской Республики

России и Ирана в 5 апреля мой сирийский друг прокомментировал трехсторонний саммит Турции Анкаре : «Это президенты Сирийской Арабской Республики». Ирония заключается в том, что как правители, так и оппозиция потеряли свой вес в Леванте.

Прошло уже много лет после вмешательства России в Сирию в сентябре 2015 года. Тогда решение сирийской проблемы было разделено между тремя главами государств, в связи с чем между ними началась международная и региональная конкуренция за влияние в данном регионе. Борьба ведется за территорию, распространение своих политических и религиозных взглядов, а также за расстановку вооруженных сил по всей территории Сирии в соответствии с их региональными и международными интересами. Одна сторона достигает чего-то за счет другой, а после они начинают соперничать друг с другом или соглашаются на реализацию следующего маневра, перед которым бессильно все остальное международное сообщество. Урегулирование сирийской проблемы также осуществляется посредством Астанинского и Женевского процессов. «Тройка» сражается в новых битвах, чтобы после организовать перемирие и обмануть тех, кто протестует против вопиющих нарушений и преступлений против человечности.

Реджепа Тайипа Эрдогана и Помимо Владимира Путина Хасана Рухани этим вопросом заинтересован и Дональд Трамп . Он «угрожает» вывести американские войска из восточных и северо-восточных районов Сирии. Президент США колеблется между сохранением своих войск на территории Сирии по советам его генералов и выводом войск под предлогом завершения американской миссии против ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.). После заседания Совета национальной безопасности США Трамп решил не выводить американские войска из Сирии, отложив этот шаг на ближайшее будущее. Таким образом, глава Белого дома не перестает удивлять международных оппонентов и свою администрацию. Однако американские генералы не были готовы к такому шагу, когда они вступили в конфликт с Турцией на курдских территориях, оказывая поддержку курдской стороне. На данный момент Анкара восстановила контроль над Африном и готовится продвигаться на восток к Манбиджу, чтобы установить свои зоны влияния на сирийско-турецкой границе.

«Четвертый президент Сирийской Арабской Республики» Трамп не спешит делиться своим куском «сирийского пирога» или, по крайней мере, влиянием на территории Сирии. Распределение иностранных вооруженных сил на территории страны выглядит следующим образом:

— В Центральной Сирии находятся русские, иранские войска и силы сирийского режима. Они располагаются от границы Дамаска провинцией Деръа на юге и до Алеппо на севере, а со стороны побережья от границ с Ливаном на западе и до реки Евфрат на востоке;

— на востоке располагаются Сирийские демократические силы и «Новая сирийская армия» (они находятся в ирано-сирийско-иорданском пограничном треугольнике) и американцы, которые основали там базы. Их зона влияния проходит от районов богатых нефтью на восточном берегу Евфрата, Ракки Дейр-эз-Зора и до границы с Ираком;

— на севере Сирии находятся турецкие войска и часть «Свободной сирийской армии». Они занимают территорию параллельно сирийско-турецкой границе от провинции Алеппо, западной и северной части Африна, вплоть до провинции Эль-Хасака на границе с Ираком.

Такая расстановка сил может быть причиной новых войн. А препятствия для ее завершения могут развязать бесконечные битвы.

Вероятно, на саммите в Анкаре будут найдены новые способы для расширения турецких сил на севере страны. Тегеран опасается, что после того, как Эрдоган получит желаемую территорию, которая впоследствии станет сферой американского влияния, президент Турции будет вести политику отличную от политики Ирана. В связи с этим Рухани потребовал отдать Африн сирийской армии.

К трем президентам, разделяющим влияние на территории Сирийской Арабской Республики, присоединился и Дональд Трамп. Вашингтон хочет заполучить свой кусок «пирога», но не желает признавать долю Ирана, поскольку это не гарантирует безопасность Израиля . Кроме того, Америка еще не готова к заключению соглашения с Москвой . Таким образом, Трамп колеблется между решением позволить России победить вместе с иранскими и турецкими коллегами или поддаться советам своих генералов и сохранить американские силы в Сирии до тех пор, пока не будет найдено политическое решение.

На саммите в Анкаре прозвучал призыв к западным странам внести свой вклад в восстановление Сирии. Рухани говорил об окончании войны, так что это саммит — «ложь и обман». «Восстановление» уже происходит в некоторых областях с тем, чтобы сохранить демографические изменения, а также расширить поле действия для российских компаний и других лиц поддерживающих режим, таких как ливанские подрядчики.