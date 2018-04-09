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Обстрел авиабазы Т-4 это провокация — глава комитета по безопасности СФ
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Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Авиаудару по Сирии нашли объяснение

Обстрел авиабазы Т-4 это провокация — глава комитета по безопасности СФ 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиаудар израильской авиации по авиабазе Т-4 В Сирии необходимо рассматривать как провокацию, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.
По словам Бондарева, Израиль заинтересован в продолжении войны в Сирии.
«Обстрел израильскими ВВС сирийской авиабазы Т-4 следует рассматривать как явно провокационные действия, дирижером которых выступила совершенно другая страна, заинтересованная в продолжении войны в Сирии», — цитирует Бондарева ТАСС.
Ранее сообщалось, что два самолета самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.
По сообщению Министерства обороны РФ, 5 ракет были уничтожены подразделениями ПВО САР, а три достигли западной части аэродрома. В результате атаки на базу есть раненые и погибшие.
Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
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