Ещё
СМИ: двое иранцев погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: двое иранцев погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТАСС, 9 апреля. Двое иранских военнослужащих стали жертвами ракетного удара по военному аэродрому Т-4, расположенному в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars.
Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. По данным источника SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.
ТАСС: последние новости
В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии Мэй: виновные за применение химоружия в Сирии должны быть призваны к ответственности В Совфеде заявили, что обстрел Израилем авиабазы Т-4 следует рассматривать как провокацию
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России684
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»168
Путин поговорил с Меркель43
Авиаудару по Сирии нашли объяснение27
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение