Бондарев: нагнетание ситуации в Сирии будет иметь самые жесткие последствия

"Ситуацией с обстрелом воспользовались террористы, что на руку «дирижерам», но никак не зависимым от них исполнителям. Если события будут и дальше развиваться в данном русле, последствия могут быть самыми жесткими и неожиданными. Причем это самым пагубным образом отразится на всех, кто наращивает напряженность на Ближнем Востоке", — сказал сенатор РИА Новости.

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