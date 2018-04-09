Бондарев: нагнетание ситуации в Сирии будет иметь самые жесткие последствия 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дальнейшее нагнетание ситуации в Сирии чревато «самыми жесткими и неожиданными» последствиями, которые самым серьезным образом отразятся на всех, кто наращивает напряженность на Ближнем Востоке, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с обстрелом сирийской военной базы.
"Ситуацией с обстрелом воспользовались террористы, что на руку «дирижерам», но никак не зависимым от них исполнителям. Если события будут и дальше развиваться в данном русле, последствия могут быть самыми жесткими и неожиданными. Причем это самым пагубным образом отразится на всех, кто наращивает напряженность на Ближнем Востоке", — сказал сенатор РИА Новости.
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