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В небе над Сирией замечен российский самолет-радар
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В небе над Сирией замечен российский самолет-радар 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Русская Весна
В небе над провинцией Хама в четверг были замечены два самолета, один из которых принадлежит иранской армии, сообщают в соцсетях.
Очевидцы заметили транспортный самолет C-130 и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео, снятое с земли.
А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева совместно с НПО «Вега». А-50 пришел на замену устаревшему Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом «Шмель» образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. Принят на вооружение российской армии в 1989 году.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о подготовке Израиля к возможной войне с Ираном на территории Сирии.
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