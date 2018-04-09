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В Совфеде заявили, что обстрел Израилем авиабазы Т-4 следует рассматривать как провокацию
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В Совфеде заявили, что обстрел Израилем авиабазы Т-4 следует рассматривать как провокацию 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обстрел израильскими ВВС авиабазы Т-4 в Сирии следует рассматривать как провокацию, руководила которой страна, заинтересованная в продолжении войны в САР. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Обстрел израильскими ВВС сирийской авиабазы Т-4 следует рассматривать как явно провокационные действия, дирижером которых выступила совершенно другая страна, заинтересованная в продолжении войны в Сирии. Показательно, насколько быстро отреагировал Израиль, взяв на себя ответственность за атаку в Хомсе, когда сирийское агентство SANA обнародовало информацию о возможной причастности к ней Пентагона", — сказал Бондарев ТАСС.
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Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии Два официальных представителя США сообщили NBC, что удар по сирийской базе нанес Израиль В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии
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