Ещё
Пентагон не исключает новых атак против властей Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Авиаудару по Сирии нашли объяснение

Пентагон не исключает новых атак против властей Сирии 

BFM.RU 1 час назад
США могут применить военную силу против властей Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии, передает ТАСС.
Вместе с тем Мэттис признал, что он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место в субботу использование химического оружия в городе Дума в Сирии. «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии)», — добавил глава Пентагона.
Ранее в СМИ появись сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты «бочковые бомбы», в которых, «возможно», содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей. Дамаск опровергает эти сообщения.
BFM.RU: последние новости
Пентагон не исключает новых атак против властей Сирии СМИ: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по сирийскому аэродрому СМИ: в результате ракетного удара по сирийскому аэродрому погибли не менее 14 военных
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России742
Акции Сбербанка рухнули157
России предсказали века «геополитического одиночества»136
Путин наградил американского генерала90
Путин поговорил с Меркель31
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение