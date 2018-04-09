Пентагон не исключает новых атак против властей Сирии

США могут применить военную силу против властей Сирии . Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис , когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии, передает ТАСС

Вместе с тем Мэттис признал, что он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место в субботу использование химического оружия в городе Дума в Сирии. «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии)», — добавил глава Пентагона.

Ранее в СМИ появись сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты «бочковые бомбы», в которых, «возможно», содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей. Дамаск опровергает эти сообщения.