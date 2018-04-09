Франция заявила, что не имеет отношения к авиаудару по сирийской военной базе

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Франция заявила, что не имеет отношения к авиаудару по сирийской военной базе

Россия общается с Израилем по инциденту с нанесением удара по аэродрому Тифор – Песков

Это лишнее доказательство опасной ситуации в Сирии – Лавров о причастности Израиля к ударам по сирийской авиабазе