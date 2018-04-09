Франция заявила, что не имеет отношения к авиаудару по сирийской военной базе 

По словам французской стороны, они не причастны к авиаудару по военной базе в провинции Хомс.
Франция не наносила авиаудар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Об этом заявил представитель генштаба французской армии Патрик Штайгер.
«Это были не мы», — приводит слова Штайгера агентство France Press.
Напомним, что в ночь на 9 апреля сирийскую авиабазу Т-4 атаковали ракетами. По данным российского министерства обороны, два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.
По сообщениям российского военного ведомства, 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.