Мэй: виновные за применение химоружия в Сирии должны быть призваны к ответственности

"Соединенное Королевство в самых сильных выражениях осуждает применение химоружия при любых обстоятельствах и считает необходимым срочно установить, что произошло в субботу [в Думе]. Если подтвердится, что этот очередной пример проявления жестокости режимом Асада, пренебрежения жизнями граждан Сирии, а также обязательствами не применять такое оружие, режим и его союзники, включая Россию , должны будут призваны к ответу", — заявила Мэй.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении организации говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.