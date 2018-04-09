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Мэй: виновные за применение химоружия в Сирии должны быть призваны к ответственности
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Мэй: виновные за применение химоружия в Сирии должны быть призваны к ответственности 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 9 апреля. Президент Сирии Башар Асад и его союзники должны быть призваны к ответственности в случае подтверждения информации о том, что сирийские правительственные силы применили химическое оружие в городе Дума. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Копенгагене на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
"Соединенное Королевство в самых сильных выражениях осуждает применение химоружия при любых обстоятельствах и считает необходимым срочно установить, что произошло в субботу [в Думе]. Если подтвердится, что этот очередной пример проявления жестокости режимом Асада, пренебрежения жизнями граждан Сирии, а также обязательствами не применять такое оружие, режим и его союзники, включая Россию, должны будут призваны к ответу", — заявила Мэй.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении организации говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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