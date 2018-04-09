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Два официальных представителя США сообщили NBC, что удар по сирийской базе нанес Израиль
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Два официальных представителя США сообщили NBC, что удар по сирийской базе нанес Израиль 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс нанес Израиль, сообщила в понедельник в Twitter телекомпания NBC со ссылкой на данные, полученные от двух американских официальных лиц.
"Израиль нанес удары по сирийской базе, сообщили два американских официальных лица, и США были предупреждены об ударах заранее", — говорится в сообщении телекомпании.
Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. По данным источника агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.
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