Два официальных представителя США сообщили NBC, что удар по сирийской базе нанес Израиль

НЬЮ-ЙОРК , 9 апреля. / ТАСС /. Удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс нанес Израиль , сообщила в понедельник в Twitter телекомпания NBC со ссылкой на данные, полученные от двух американских официальных лиц.

"Израиль нанес удары по сирийской базе, сообщили два американских официальных лица, и США были предупреждены об ударах заранее", — говорится в сообщении телекомпании.

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. По данным источника агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.