Ещё
Сирия получила от РФ до 40 комплексов «Панцирь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия получила от РФ до 40 комплексов «Панцирь» 

ИА Regnum 3 часа назад
Около 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» получила Сирия от России за последние годы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российском военном ведомстве.
«Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от средств воздушного нападения, — сказал источник. — Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия Минобороны».
Другие детали источник агентства не уточнил.
Панцирь-С1 — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Время его развертывания составляет менее пяти минут, время реакции — 4−6 секунд, боезапас — 12 ракет и 1400 снарядов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на сирийскую военно-воздушную базу в городе Хомс произошло утром 9 апреля. По некоторым сведениям, в результате воздушной атаки погибли 14 человек.
Известно, что в момент нанесения ракетного удара в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолеты ВВС Израиля. Однако пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сотрудникам СМИ данную информацию.
Читайте также: Израиль пытается поссорить Москву и Тегеран — политолог
А также: Вашингтон отверг обвинения в ракетном ударе по сирийскому аэродрому в Хомсе
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
Слухи о химическом отравлении жителей Думы не подтвердились Эрдоган: Франция поддерживает терроризм Президент Киргизии посетит Турцию с официальным визитом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России650
Акции Сбербанка рухнули92
Курс доллара преодолел новый рубеж268
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Путин наградил американского генерала58
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение