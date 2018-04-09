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Погибший в Сирии стрингер RT Arabic награжден медалью «За отвагу»
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Погибший в Сирии стрингер RT Arabic награжден медалью «За отвагу»
РИА Новости
1 час назад
Фото:
Федеральное агентство новостей
Комментарии
Сотрудничавший с RT Arabic журналист Халед аль-Хатыб, погибший в
Сирии
при обстреле ИГ*, посмертно награжден российской медалью «За отвагу» — указ
РИА Новости
* Террористическая организация, запрещена в
России
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