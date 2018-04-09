Ещё
Погибший в Сирии стрингер RT Arabic награжден медалью «За отвагу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибший в Сирии стрингер RT Arabic награжден медалью «За отвагу» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сотрудничавший с RT Arabic журналист Халед аль-Хатыб, погибший в Сирии при обстреле ИГ*, посмертно награжден российской медалью «За отвагу» — указ
РИА Новости
* Террористическая организация, запрещена в России
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали, кто нанес ракетный удар по сирийскому аэродрому США могли попросить Израиль нанести удар по Сирии, считает Джабаров Надо разбираться, кто нанес удар по авиабазе в Сирии, заявил Лавров
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России756
Акции Сбербанка рухнули129
Путин наградил американского генерала69
Курс доллара преодолел новый рубеж279
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй88
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение