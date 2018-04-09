Ещё
СМИ: Россия поставила Сирии 40 комплексов «Панцирь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Россия поставила Сирии 40 комплексов «Панцирь» 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Россия передала Сирийской Арабской Республике до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Известно об этом контракте немного: это было экспортное соглашение, а не поставка из резервов Министерства обороны РФ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отечественном военном ведомстве.
ЗРПК «Панцирь-С1» — современный российский комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Ему нужно всего 4-6 секунд, чтобы отреагировать на воздушную угрозу.
В арсенал комплекса входят две 30-миллиметровые автоматические пушки. Их радиус действия — до 4 километров. То есть «Панцирь-С1» использует их для ближнего боя. А 12 управляемых ракет способны достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров.
Экипаж комплекса — всего 3 человека. Но если с ними что-то случится, то «Панцирь-С1» полностью автоматизирован и способен работать вообще без людей. Он самостоятельно найдет и уничтожит любые воздушные цели, которые неправильно отвечают на запрос «свой-чужой».
Вести.Ru: последние новости
Ни одного химического отравления. Российские военные опросили врачей города Дума Дело Скрипалей рассыпается, но Запад уже раскручивает новый вброс Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж196
Черный понедельник наступил для России191
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй74
Царев назвал следующего президента Украины72
Санкции обрушили российский рынок578
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение