СМИ: Россия поставила Сирии 40 комплексов «Панцирь»

ЗРПК «Панцирь-С1» — современный российский комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Ему нужно всего 4-6 секунд, чтобы отреагировать на воздушную угрозу.

В арсенал комплекса входят две 30-миллиметровые автоматические пушки. Их радиус действия — до 4 километров. То есть «Панцирь-С1» использует их для ближнего боя. А 12 управляемых ракет способны достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров.

Экипаж комплекса — всего 3 человека. Но если с ними что-то случится, то «Панцирь-С1» полностью автоматизирован и способен работать вообще без людей. Он самостоятельно найдет и уничтожит любые воздушные цели, которые неправильно отвечают на запрос «свой-чужой».