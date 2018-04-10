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Россия отправила в Сирию 40 зенитных комплексов «Панцирь»
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Россия отправила в Сирию 40 зенитных комплексов «Панцирь» 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
За последние годы Россия поставила Сирии до 40 ракетно-пушечных комплексов ПВО «Панцирь», сообщил РИА Новости источник в Министерстве обороны РФ.
— Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства, — уточнил собеседник агентства.
Система ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь» предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести «Панцирей» можно объединить в батарею посредство цифровой сети — в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали — в частности, «Панцирь» научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.
Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО.
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