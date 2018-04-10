Россия отправила в Сирию 40 зенитных комплексов «Панцирь»

— Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства, — уточнил собеседник агентства.

Система ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь» предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести «Панцирей» можно объединить в батарею посредство цифровой сети — в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали — в частности, «Панцирь» научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.