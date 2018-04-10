Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на Мальте 

Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» советник руководителя ведомства Светлана Сергеева.
«Мы ориентируемся на мальтийские СМИ, которые проинформировали о произошедшем 9 апреля. В данный момент Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и проверяет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники», — сказала С. Сергеева.
Ранее СМИ Республики Мальта сообщили о том, что 9 апреля в городе Зуррик двухэтажный экскурсионный автобус столкнулся с низко висящими ветками деревьев. В результате происшествия погибли два гражданина Бельгии и Испании, еще 50 человек получили травмы, шесть из них находятся в критическом состоянии.