Россия обвинила Израиль в атаке на Авиабазу в Хомсе

Два самолета F-15 ВВС Израиля атаковали сирийский аэродром T-4 ("Тийфор") в провинции Хомс . Об этом говорится в сообщении Минобороны России , которое есть в распоряжении TVC.ru "9 апреля в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — отметили в ведомстве. При этом три ракеты попали по западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.