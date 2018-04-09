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Россия обвинила Израиль в атаке на Авиабазу в Хомсе
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Россия обвинила Израиль в атаке на Авиабазу в Хомсе 

ТВ Центр 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
Два самолета F-15 ВВС Израиля атаковали сирийский аэродром T-4 ("Тийфор") в провинции Хомс. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.
"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — отметили в ведомстве.
При этом три ракеты попали по западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
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