Лавров прокомментировал дистанционные выводы экспертов о химатаках в Сирии

"Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне, когда итогом такого дистанционного разбирательства был невнятный доклад, весь вдоль и поперек испещренный фразами типа highly possible или highly likely. Мы знаем цену таким выражениям, и никогда больше их на веру принимать не будем", — сказал Лавров журналистам.

"Как, собственно, и год назад мы категорически отказались принимать резолюцию СБ ООН на основе каких-то невнятных, очень мутных оценок и выводов", — добавил глава МИД РФ.

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