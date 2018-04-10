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Лавров прокомментировал дистанционные выводы экспертов о химатаках в Сирии
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Лавров прокомментировал дистанционные выводы экспертов о химатаках в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва не будет принимать на веру дистанционные выводы экспертов о применении химического оружия в Сирии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне, когда итогом такого дистанционного разбирательства был невнятный доклад, весь вдоль и поперек испещренный фразами типа highly possible или highly likely. Мы знаем цену таким выражениям, и никогда больше их на веру принимать не будем", — сказал Лавров журналистам.
"Как, собственно, и год назад мы категорически отказались принимать резолюцию СБ ООН на основе каких-то невнятных, очень мутных оценок и выводов", — добавил глава МИД РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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