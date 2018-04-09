Россия рассчитывает на рост туристического потока из Ирана 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает в этом году на увеличение туристического потока из Ирана, в частности, в рамках проведения в стране чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.
"В 2018 году рассчитываем на увеличение туристического потока из Ирана. Между нашими странами действует межправительственное соглашение о групповых безвизовых туристических поездках (соглашение были подписано в марте 2017 года в ходе визита в Москву иранского президента Хасана Роухани), — сказал он. — Россияне могут без виз приезжать в Иран, в вопросах безвизового режима с нашей стороны были сделаны существенные послабления".
"У нас высокие показатели. Иранские туристы активно едут в Россию, — отметил Сафонов. — Заинтересованы, чтобы этот процесс был двусторонним. Но на данном этапе эти показатели уже очень хорошие".
Он обратил внимание на то, что туристический поток из Ирана может увеличиться в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. «Мы ожидаем значительного числа как иранских болельщиков, так и иранских туристов», — сказал глава Ростуризма.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. Сборная Ирана проведет групповые встречи в Санкт-Петербурге (15 июня с Марокко), Испанией (20 июня в Казани) и Португалией (25 июня в Саранске).