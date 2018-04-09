Россия рассчитывает на рост туристического потока из Ирана

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Мэй: виновные за применение химоружия в Сирии должны быть призваны к ответственности

В Совфеде заявили, что обстрел Израилем авиабазы Т-4 следует рассматривать как провокацию

В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии