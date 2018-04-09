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Сирийский Красный полумесяц не зафиксировал отравлений из-за химатак
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Сирийский Красный полумесяц не зафиксировал отравлений из-за химатак 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники сирийского красного полумесяца (СКАП) не отмечали случаев отравления химическими веществами среди граждан в последние двое суток, сообщил РИА Новости представитель СКАП в Дамаске.
"Мы, как организация Красного полумесяца, в последние двое суток не фиксировали никаких случаев, так как наши медики не работали из-за текущих событий. Заявление, которое вышло от имени Красного полумесяца, не действительно, потому что мы никогда не делаем никаких заявлений в СМИ. Об этом (опровержении — ред.) мы сообщали на нашем официальном сайте", — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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