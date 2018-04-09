МККК не располагает информацией о применении химоружия в городе Дума

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, известно ли что-либо представителям МККК в Сирии о применении химоружия в Думе, она сказала: «Мы ничего не знаем, мы не находимся в Думе». «Поскольку нас там нет, то мы ничего не знаем об этом якобы произошедшем инциденте, — пояснила Жакме. — Известно, что химическое оружие полностью запрещено гуманитарным правом. Но, по сути, мы не можем ничего сказать, так как у нас нет сведений из первых рук».

Официальный представитель напомнила, что в апреле прошлого года после инцидента в городе Хан-Шейхун , где также, как утверждалось, было применено химическое оружие, в МККК обратилось за информацией много представителей СМИ. «Мы заявили тогда, что нас там не было, и мы не в состоянии проверить сами, что произошло. Если у нас нет информации из первых рук, то мы не можем ничего сказать», — заключила Жакме.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко , о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“. По данным Минобороны РФ, заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва операции операция по выводу из Думы боевиков группировки »Джейш аль-Ислам"