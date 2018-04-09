США могли попросить Израиль нанести удар по Сирии, считает Джабаров

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс . По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

"Неприятная ситуация, Израиль не является главой конфликта. Обычно Тель-Авив наносит ответные удары", — сказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва»

"Я думаю, их очень попросили об этом американцы", — добавил он.

Джабаров напомнил, что 10 февраля сирийские ПВО сбили самолет Израиля. «Может быть, это отложенный ответ, отложенная месть», — сказал законодатель. Он также не исключает, что США таким образом «хотели протестировать реакцию России к этому (событию)».

Сенатор отметил, что Израиль немного «задолжал» США, особенно учитывая, что ранее президент Доналд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Нам бы очень не хотелось, чтобы Израиль ввязывался в эту ситуацию, у нас сложились с Тель-Авивом конструктивные отношения", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в среду запланирован видеомост с коллегами из Кнессета, посвященный выходу фильма «Собибор».

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