Минобороны РФ: Израиль бомбил российских советников

«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета Ф-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — сказано в сообщении.

Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе.