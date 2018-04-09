Минобороны РФ: Израиль бомбил российских советников 

Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, утверждают в Москве. До цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ (как пишет РИА Новости).
«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета Ф-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — сказано в сообщении.
Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе.
Как информировал «Курсор», ливанский телеканал «Аль-Маядин», который является одним из рупоров «Хезболлы», также утверждает, что израильские самолеты были в небе в момент ракетного удара по авиабазе в Сирии.