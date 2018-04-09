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Сирия получила от РФ до 40 комплексов «Панцирь»
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Сирия получила от РФ до 40 комплексов «Панцирь» 

ИА Regnum 1 час назад
Около 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» получила Сирия от России за последние годы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российском военном ведомстве.
«Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от средств воздушного нападения, — сказал источник. — Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия Минобороны».
Другие детали источник агентства не уточнил.
Панцирь-С1 — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Время его развертывания составляет менее пяти минут, время реакции — 4−6 секунд, боезапас — 12 ракет и 1400 снарядов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на сирийскую военно-воздушную базу в городе Хомс произошло утром 9 апреля. По некоторым сведениям, в результате воздушной атаки погибли 14 человек.
Известно, что в момент нанесения ракетного удара в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолеты ВВС Израиля. Однако пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сотрудникам СМИ данную информацию.
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А также: Вашингтон отверг обвинения в ракетном ударе по сирийскому аэродрому в Хомсе
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