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Москва надеется на отказ других стран от дестабилизирующих шагов в Сирии
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Москва надеется на отказ других стран от дестабилизирующих шагов в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг Сирии напряженная, но в Кремле надеются на взвешенный подход и отказ других стран от дестабилизирующих шагов, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация действительно напряженная, мы слышали такие достаточно грозные заявления, здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что не будут третьи страны допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая", — сказал Песков.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненные. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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