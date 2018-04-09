Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии

"Пока я не могу говорить о согласованной позиции, пока вы видите реакцию российской стороны, — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о согласованной позиции союзников. — Никто не обладает исчерпывающей информацией. Пока не было ни предварительных, ни иных расследований на эту тему. Без какой-то проверки, без расследования делать выводы в корне неверно".

При этом представитель Кремля отметил, что и президент РФ Владимир Путин, и Министерство обороны РФ , ссылаясь на свои разные источники, говорили о том, что подобные провокации готовятся. Он уточнил, что под словом «провокация» «имеется ввиду провокация с использованием химического оружия террористами, которые могут обладать этими веществами, и распространение информации». Песков подчеркнул, что «пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе ». «Безусловно, не имея этой информации, делать какие-то заключения не правильно и опасно», — особо подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков призвал не строить гипотетических предположений о том, как Москва будет реагировать, если Вашингтон нанесет массированный удар по Сирии. «Здесь гадание, что будет, если произойдет то-то, наверное неуместно, — сказал он. — Ситуация, действительно, напряженная, мы слышали достаточно грозные заявления. Здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что третьи страны не будут допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая».

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.