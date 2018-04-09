В Кремле назвали провокацией сообщения о химоружии в сирийской Думе

«И президент РФ, и Минобороны , ссылаясь на свои разведисточники, говорили, что подобные провокации готовятся», — заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Имеются в виду провокации с использованием химоружия террористами, которые могут обладать такими веществами, или распространение информации", — продолжил Песков.

"Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе . И, безусловно, не имея такой информации, делать какие-то заключения неправильно и опасно", — заключил представитель Кремля.

"В данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований. Без проверки, без расследования делать выводы в корне неверно", — сказал Песков.

На вопрос, как Москва будет реагировать, если Вашингтон нанесет удар по Сирии , Песков ответил так: «Здесь гадание такое, что будет, если произойдет то-то, наверное, неуместно». «Ситуация действительно напряженная, мы слышали достаточно грозные заявления, здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что не будут третьи страны допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая», — отметил он.

Прокомментировали в Кремле и израильский удар по авиабазе в Хомсе. Это, безусловно, повод для обеспокоенности. «По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется», — заверил Песков.