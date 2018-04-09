Ещё
В Кремле назвали провокацией сообщения о химоружии в сирийской Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле назвали провокацией сообщения о химоружии в сирийской Думе 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
«И президент РФ, и Минобороны, ссылаясь на свои разведисточники, говорили, что подобные провокации готовятся», — заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Имеются в виду провокации с использованием химоружия террористами, которые могут обладать такими веществами, или распространение информации", — продолжил Песков.
"Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе. И, безусловно, не имея такой информации, делать какие-то заключения неправильно и опасно", — заключил представитель Кремля.
"В данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований. Без проверки, без расследования делать выводы в корне неверно", — сказал Песков.
На вопрос, как Москва будет реагировать, если Вашингтон нанесет удар по Сирии, Песков ответил так: «Здесь гадание такое, что будет, если произойдет то-то, наверное, неуместно». «Ситуация действительно напряженная, мы слышали достаточно грозные заявления, здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что не будут третьи страны допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая», — отметил он.
Прокомментировали в Кремле и израильский удар по авиабазе в Хомсе. Это, безусловно, повод для обеспокоенности. «По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется», — заверил Песков.
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, отвечая на вопрос про твит лидера США Дональда Трампа, в котором он резко высказался в адрес сирийского лидера Башара Асада, что Асад — легитимный президент Сирии. «С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — заключил он.
Российская Газета: последние новости
Лавров назвал удар по авиабазе в Сирии "опасным развитием событий" Вячеслав Володин провел переговоры в Иране В Сирии "засветились" колесные способные бить на 44 км САУ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок702
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй73
Рубль рухнул390
Курс доллара преодолел новый рубеж81
Царев назвал следующего президента Украины46
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Волчкова до конца прятала свою семью
Шоу-бизнес
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение