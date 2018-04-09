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ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли
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Курс доллара преодолел новый рубеж

ЕАЭС и Иран завершают подготовку соглашения о зоне свободной торговли 

ТАСС 1 час назад
ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии российско-иранского делового форума.
"Повысить эффективность инвестиционного сотрудничества и объемов двусторонней торговли можно в результате формирования зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Работа над соответствующим соглашением близится к завершению", — сказал глава нижней палаты парламента РФ.
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