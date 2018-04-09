Минобороны России заявило о причастности Израиля к удару по аэродрому в Сирии

Два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе T-4. Всего по аэродрому было выпущено восемь управляемых ракет, сообщили в Минобороны России. Самолёты провели атаку с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство арабской республики. В ведомстве подчеркнули, что никто из российских советников не пострадал. Израильские военные пока не прокомментировали эту информацию. Ранее Тель-Авив неоднократно наносил удары по сирийской территории. О возможных причинах новой атаки — в материале RT.

Удар по сирийской авиабазе Т-4 нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8-ю управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения вооружённых сил САР в ходе противовоздушного боя уничтожили пять управляемых ракет, ещё три достигли западной части аэродрома. В ведомстве сообщили, что никто из российских советников не пострадал.

О том, что нападение совершили самолёты F-15 ВВС Израиля, ранее сообщали и военные источники сирийского агентства SANA.

При этом агентство The Associated Press, ссылаясь на одну из мониторинговых организаций, заявляет о 14 погибших, среды которых якобы есть граждане Ирана.

Подтверждения этой информации, в том числе от Дамаска, к данному моменту не последовало.

Ранее о возможной принадлежности атаковавших Сирию самолётов к ВВС Израиля сообщил новостной портал Al-Masdar. По информации Al Mayadeen, в момент атаки израильские самолёты совершали разведывательные полёты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном.

«Разведка боем»

По словам эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, Израиль давно высказывал опасения по поводу авиабазы в Хомсе. Якобы через неё могла осуществляться «подпитка» ополчения движения «Хезболла», которое также ведёт активную борьбу с террористами в Сирии.

«Израиль долгое время отслеживал активность на базе в Хомсе и выражал обеспокоенность, что она используется в качестве транзитного пункта для накачки «Хезболлы», — считает Балмасов.

По его мнению, такой авиаудар будет выгоден Пентагону, так как снимает ответственность с Вашингтона, но при этом показывает, что у Соединённых Штатов есть возможность «надавить чужими руками».

«И это разведка боем — как действует ПВО, где что установлено и так далее. Разумеется, теперь не стоит расслабляться ни России, ни Сирии», — сказал в беседе с RT Балмасов.

Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров не исключил, что Россия уже запросила Израиль о причинах нападения.

«Если Израиль был спровоцирован США, то это плохо и подобный шаг Тель-Авива разрушает многое в наших отношениях с Израилем», — цитирует парламентария РИА Новости.

Израильские военные отказались прокомментировать заявление Минобороны, сообщает агентство. Ранее о своей непричастности к инциденту заявили США и Франция.

Обстрелы Сирии

В этом году авиабаза T-4 уже подвергалась нападению со стороны израильских самолётов. 10 февраля израильские военные уничтожили иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, обстреляв самолёты ВВС Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковала 12 объектов, в том числе три сирийских батареи ПВО и четыре объекта «иранского военного присутствия в САР». В Тель-Авиве утверждают, что удары по территории Сирии были оборонительными действиями.

«С нашей точки зрения, сирийцы и иранцы играют с огнём. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации», — отметил официальный представитель ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

Инцидент произошёл в районе Голанских высот, которые до 1967 года входили в состав сирийской провинции Кунейтра. После Шестидневной войны две трети этой территории перешли под контроль Израиля, хотя Дамаск продолжает считать их своими.

7 сентября ВВС Израиля атаковали один из военных объектов правительственных сил в предместье сирийского города Масьяф на западе провинции Хама. В результате погибли двое военнослужащих.

По информации израильских СМИ, авиация нанесла удар по предприятию при исследовательском центре, в котором якобы производилось оружие для сирийской армии и движения «Хезболла».

Операция «Фруктовый сад»

При этом в марте Минобороны Израиля рассекретил информацию об авианалёте на окрестности сирийского Дейр эз-Зора в 2007 году. В ведомстве рассказали, что в ночь на 6 сентября истребители F-15 и F-16 разбомбили «секретный ядерный реактор», строительство которого якобы близилось к завершению.

После этого в Белом доме заявили, что такой объект — не единственный в САР, потребовав, чтобы ООН расширила инспекционные визиты в Сирию.

Сирийские власти допустили в район инспекторов МАГАТЭ, которые обнаружили на месте инцидента частицы урана. В Дамаске пояснили, что они могли содержаться в ракетах, применённых израильскими военными.

При этом в МАГАТЭ осудили действия Израиля, отметив, что авиаудар уничтожил доказательства, которые помогли бы установить истину.